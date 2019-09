El Manresa FS juvenil derrota amb comoditat un Salou inofensiu al Pujolet

Matx còmode per als juvenils del Manresa de futbol sala enfrontats a un Salou inofensiu que amb prou feines va inquietar la porteria defensada per Marc Cella. Els bagencs van dominar de principi a fi i van acabar endossant una maneta per sumar els tres primers punts de la temporada.

Els manresans van sortir molt endollats i no deixaven respirar el Salou que havia d'acabar rifant la pilota i, per tant, acabava perdent la possessió. En el minut 2, els locals es van posar a davant i just abans del descans van aconseguir anotar la segona diana, que deixava enrere uns visitants que es veien sorpresos per la intensitat local. Després del descans, el Manresa FS no va afluixar i va seguir amb els cinc sentits posats en el partit. En el minut 28 aconseguia el tercer gol, i dos minuts després el quart, que sentenciava, si ja no ho estava abans, el duel. El Salou va aconseguir fer el gol d'honor a sis minuts del final i Noguero va arrodonir el triomf amb la cinquena i definitiva diana en l'últim minut de partit. Els de la capital del Bages van sumar la primera victòria davant dels seus aficionats, en un matx on el resultat encara hagués pogut ser millor.