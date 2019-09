Rafa Martínez i el Bilbao sumen la segona victòria en derrotar el València

Amb 16 punts i 22 de valoració, Rafa Martínez va ser l'home que va liderar el RETAbet Bilbao cap a la victòria davant del seu exequip, el València Basket. Dos tirs lliures del santpedorenc, quan faltaven només 14 segons i quan el resultat era 81-79, van ser decisius per tal de trencar el partit cap a la banda dels bascs. Aquest era el primer partit de Martínez com a local .

Va ser un triomf meritori per als d'Àlex Mumbrú, que a la mitja part dominaven per 53-34. Va ser en la segona part quan la forta reacció del València Basket va posar en perill seriós el triomf del Bilbao. Els de Jaume Ponsarnau van estar fins quatre vegades a només 2 punts de diferència, la última de totes arran dels tirs lliures anotats per Bojan Dubljevic a 16 segons del final (81-79). Però Martínez no va fallar i va assegurar el triomf.