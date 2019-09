La reacció als darrers minuts no és suficient per al Vilatorrada

El Club Bàsquet Vilatorrada va caure derrotat a la pista de l'Àguiles en el seu debut al grup 3 de Primera Catalana (57-55).

El conjunt de Santa Coloma de Queralt va sortir amb més força que el seu rival i va agafar deu punts d'avantatge al final del primer quart (18-8). En el segon, la tònica va ser més o menys la mateixa, i els locals van ampliar el marge a la mitja part de l'enfrontament (35-17).

Tornant de vestidors, els homes de l'Àguiles van poder mantenir una diferència important fins el final del tercer quart (46-32). En els deu darrers minuts, els jugadors dirigits per Josep Ferre van estar molt encertats en el llançament exterior (van anotar fins a quatre triples) i van aprofitar el desencert rival des de la línia de tir lliure per situar-se a només un punt. No obstant, no van poder acabar de remuntar i van caure.