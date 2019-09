El Sala 5 es queda sense idees i cau de forma clara davant el Natació Sabadell (1-6)

El Sala 5 Martorell va caure de forma contundent contra el Natació Sabadell (1-6). Els locals es van trobar davant d'un equip molt seriós que va saber anul·lar les individualitats del rival i, tot i que en els primers minuts es van viure alternances amb un primer gol dels visitants que va poder ser contrar-restat pel Sala 5 Martorell, a poc a poc el conjunt de Sabadell es va anar apoderant del domini de l'esfèric i amb ell van arribar les oportunitats de gol. Els locals es van veure desbordats en defensa i amb poques idees en atac i els gols del rival van anar minvant a poc a poc la moral dels jugadors locals. Les dues expulsions pel Sala 5 Martorell tampoc van ajudar en un partit que tant els jugadors com el cos tècnic han d'oblidar ben aviat i tornar a la bona dinàmica de resultats. Davant l'Industrias Santa Coloma B (1-5) i contra el Manresa FS (6-3), el conjunt de Martorell ha demostrat la seva qualitat aconseguint dos triomfs amb certa comoditat contra rivals que no són fàcils de doblegar. Per tant aquest és el camí que han de seguir els jugadors del Baix Llobregat si volen seguir a les posicions capdavanteres. El pròxim cap de setmana, el Sala 5 viatja a Mataró, on tindrà l'oportunitat de refer-se i tornar al bon camí.