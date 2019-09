El Sallent pateix més del compte per imposar-se per la mínima al cuer

Els bagencs van reaccionar a temps per sumar una nova victòria

El Sallent va imposar-se per la mínima a La Torreta, en un duel que enfrontava l'equip del Bages amb el cuer de la classificació. El conjunt de José Antonio Moreno ha estat el clar dominador en els minuts inicials, però ha sigut el seu rival qui s'ha avançat en el marcador. Els davanters de La Torreta van aprofitar un error en la sortida de pilota dels visitants per donar la sorpresa i anotar el primer gol del partit. El punt inicial va fer despertar el Sallent, que va començar a generar diverses ocasions de perill que els permetessin donar la volta al resultat. Abans d'arribar al descans, Andrés Caicedo va culminar una bona combinació col·lectiva per fer el gol que igualaria el partit.

La segona meitat va tenir un inici elèctric. El Sallent es va llançar a l'atac, i en la primera arribada va fer el gol que donava la volta al marcador. La Torreta va veure com el seu rival remuntava el partit, i els blaugrana volien aprofitar l'embranzida de l'últim gol per tractar de fer-ne un altre que sentenciés l'encontre. Al minut 64 va arribar el tercer gol, que deixaria pràcticament sentenciat el partit a favor del Sallent. Els blaugrana van gaudir de forces oportunitats en els instants finals per augmentar l'avantatge, però van ser els locals els qui van apretar el marcador. Tot i això, va ser el Sallent l'equip que va sumar els 3 punts.