Segués no pot evitar la derrota de l'Igualada

L'Igualada va patir aquest cap de setmana la primera derrota de la temporada a mans d'un dels favorits, el Joventut de Badalona. Aquest cop, una Laura Segués més discreta -15 punts- no va ser suficient per evitar el primer fracàs del curs 2019-20. El primer període, amb molta incertesa i poca valentia a l'hora de tirar va concloure amb un 10-12 per les igualadines. Suposaria, per desgràcia seva, l'únic parcial que s'emportarien. De fet, el pitjor moment del partit per al CB Igualada va arribar al segon quart. Només dos punts, de Christiana Ojide, no van ser suficients per salvaguardar-se de l'avantatge anterior. A partir d'aquest moment, a més, l'encert del Joventut es va destapar des de la línia de tres amb sis triples en els dos últims quarts. Amb aquest partit, l'Igualada perd contra un rival que ja era, a priori, superior.