El Torun polonès serà un dels rivals del Bàsquet Manresa al grup de Champions

Per un sol punt de diferència en el global dels dos partits de la seva eliminatòria enfront del Karhu, el Torun polonès es va classificar per jugar la fase de grups del torneig de la Champions League. Serà un dels adversaris del Baxi Manresa en el grup A.

El Polski Cukier Torun vencia ahir per 70-58 el Karhu Basket, que no va poder retenir els onze punts que portava del matx d'anada, en el qual s'havia imposat per 93-82. Els màxims anotadors del Torun van ser Keith Hornsby, autor de 22 punts; i Kyle Weaver, que en va fer 18 durant el partit. Amb 12 punts, respectivament, contribuïen els jugadors Damian Kulig i Chris Wright. El Polski Courier Torun serà el primer visitant al pavelló del Nou Congost, el dimecres 16 d'octubre, a les 20.30 h.



Avui, el darrer adversari

Aquest dilluns a la tarda s'ha de disputar el partit de tornada entre els conjunt del Lietkabelis lituà i el Keravnos de Xipre. De moment qui apareix com a favorit és el club bàltic, que es va imposar a l'illa del Mediterrani per un marge de 16 punts, per 55-71.

Els altres 5 equips que ja estan classificats, com el Manresa, per jugar en aquest grup A del torneig de la Champions són l'Oostende belga, el Dinamo Sàssar d'Itàlia, l'Estrasburg, el Hapoel Holon i el Turk Telekom d'Ankara.