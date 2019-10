El CE Manresa juga avui un amistós amb la selecció catalana amateur al Congost

Aprofitant la jornada de descans que tindrà diumenge per la retirada del Reus, el CE Manresa ha acceptat la proposta de la Federació Catalana de jugar avui un amistós contra la selecció catalana amateur al Congost (20 h).

El combinat català es troba preparant la primera fase de la Copa de les Regions UEFA (del 5 al 8 de desembre a Extremadura). Per jugar contra els manresans han estat convocats per Toni Almendros fins 22 jugadors, tots ells de Tercera Divisió: David López (Cerdanyola), Álex Cano, Sergi Pastells i Jordi Cano (Europa), Sergio Fernández, Martí Serra, Víctor Morales i Pau Darbra (Granollers), Sergi Casals (Sants), David Silva (Castelldefels), Joan Noguera (és de Bagà), Antoni Alcover, Josué Rodríguez i Sergi Serrano (Sant Andreu), Juan José Prior i Jaime González (Santfeliuenc), Antonio Pelegrín, Jaume Pascual i Sergi Arranz (Terrassa), Xavier Civil i Eric Via (Vilafranca) i Santiago Varese (Vilassar).