El CE Manresa promociona el primer equip entre els escolars de la ciutat

En l'inici de la lliga de Tercera Divisió, categoria recuperada després de d'onze anys, el CE Manresa ja ha jugat tres partits com a local, contra el Cerdanyola, el Santfeliuenc i i diumenge passat davant el Castelldefels. A diferència d'altres temporades (en la passada ja es van viure algunes jornades amb molt caliu), enguany les grades del Nou Estadi fan patxoca, amb força gent encuriosida per veure els partits d'un equip que, la veritat sigui dita, no està decebent gens ni mica.

En aquesta última jornada, contra el Castelldefels (2-0) es van fer notar un bon grup de nenes i nenes de la FEDAC Manresa, que havien estat convidats expressament en un intent de promocionar el futbol del CE Manresa entre els més joves. I és que del que no hi ha dubte és que el club s'està movent per donar-se a conèixer.

Així, el CE Manresa ha donat el tret de sortida al projecte Grada School, que intenta apropar l'entitat a les escoles de Manresa i fer arribar els valors de l'esport, com són el respecte, el treball en equip, la confiança i l'esforç.



Trobada prèvia a l'escola

També forma part d'aquest projecte una visita a les escoles en qüestió. En aquest cas, el jugador del primer equip blanc-i-vermell Miguel Ángel Luque va ser l'encar-regat de trobar-se amb els alumnes de la FEDAC Manresa uns dies abans del partit. Luque, que ha recorregut molts punts geogràfics gràcies al futbol, va poder explicar als nens i nens les seves experiències amb una conversa molt ben rebuda. El jugador del CE Manresa va repartir invitacions per als nens però també per als seus familiars i acompanyants. Ja diumenge al migdia, el grup d'escolars va estar animant (amb el suport dels membres de la grada d'animació encapçalats per Jordi Porcel) un equip que va sortir victoriós de l'enfrontament esmentat amb el Castelldefels al Nou Estadi del Congost.

Miguel Ángel Luque, tot just acabat de recuperar-se d'una lesió muscular, no va ser alineat d'entrada, però sí que va participar a la segona part. Els alumnes de la FEDAC Manresa van corejar el seu nom quan estava a punt d'entrar al camp, i en finalitzar l'enfrontament, van saltar al terreny de joc per estar al costat del jugador de Galera.

La intenció del CE Manresa és fer extensiu aquest projecte de la Grada School a la resta de centres de la ciutat al llarg d'aquesta temporada.