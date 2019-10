La gimnasta sallentina Marina Chavarria es penja l'or estatal absolut de trampolí

Marina Chavarria, sallentina de l'Egiba, de 17 anys, ha sumat un nou èxit al seu dilatat currículum en l'especialitat de trampolí. La jove gimnasta s'ha adjudicat el Campionat d'Espanya absolut, en la competició disputada al poliesportiu Pisuerga de Valladolid.

En la màxima categoria de trampolí femení, Marina Chavarria va obtenir una nota de 100.770 a la final (46.395 i 54.375) i va superar Noemí Romero (98.150 amb 47.000 i 51.150), que havia estat campiona l'any passat, i que en aquesta competició es va haver de conformar amb la medalla de plata. El bronze va ser per a gallega Melánia Rodríguez amb 97.705 (46.200 i 51.505).

L'exercici lliure de Marina Chavarria presentava una gran dificultat que va ser valorat amb 54,375 punts, dos i mig més que el de la segona classificada. A part del títol, la sallentina també va ser premiada amb el Premi Iberdrola a la millor gimnasta dels campionats de Valladolid.

El manresà Robert Vilarasau, company de Chavarria a l'Egiba, no va tenir la mateixa sort. Va aconseguir la primera posició en la fase classificatòria amb 107,055 punts, amb la millor nota tant en l'exercici obligatori com en el lliure, però una desafortunada caiguda a la final el va deixar relegat al cinquè lloc d'una competició que va guanyar el madrileny Jorge Martín. Hauria estat la cirereta del pastís per a l'Egiba poder aconseguir els dos títols absoluts, però no va ser posssible.

Sigui com sigui, tant Marina Chavarria com Robert Vilarasau han estat seleccionats per participar el cap de setmana que ve, i al mateix escenari del poliesportiu Pisuerga, a la Copa del Món de trampolí, que es disputarà del 3 al 6 d'octubre. Per aquest motiu, els dos gimnastes de l'Egiba ja s'han quedat a Valladolid per tal de preparar aquesta competició de màxim nivell internacional.