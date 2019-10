Un 'home ocell' aterra a Sant Fruitós

És un dels saltadors base més coneguts arreu de l'Estat. Álex Villar té 30 anys i va néixer a Madrid, on actualment resideix. Practica la disciplina del wingsuit, que és una modalitat de paracaigudisme en què el saltador va vestit amb una indumentària que el fa semblar un home ocell. «Fa 7 anys vaig començar en el món dels salts amb un curs de paracaigudisme. Dos anys després ja vaig aconseguir poder fer els primers salts base [els més perillosos que es poden fer] amb el vestit d'ales», explica.

Una de les fites recents de Villar, que ha estat la més rellevant, és haver travessat una roca natural a Osca, concretament l'arc de Piedrafita. «Hi havia un 30% de possibilitats que el salt no sortís bé. Però, sincerament, és en l'últim que penso quan em marco aquestes fites», afirma el saltador base madrileny. «Necessitava passar al nivell següent i estava preparat per a un salt de les característiques del d'Osca. A qualsevol home ocell el cos li demana travessar aquell forat amb el vestit d'ales, sembla que hagi estat creat amb aquest objectiu».

Tot i començar en el món del paracaigudisme convencional, Villar prefereix la modalitat del wingsuit. «La caiguda lliure dura més que en un salt normal i la sensació és molt més espectacular sent un home ocell», assegura. A més, explica que amb el vestit d'ales salta amb més amics i «és molt divertit quan estàs a l'aire amb ells».



«El millor lloc de salt de l'Estat»

Saltamos és una empresa situada a l'aeròdrom Barcelona-Bages de Sant Fruitós, on Álex Villar ha passat quatre dies per gaudir amb els seus amics del paisatge de la Catalunya Central i, evidentment, per saltar el màxim de vegades que sigui possible. «La zona té vistes a Montserrat i l'entorn és espectacular. A més, les condicions meteorològiques que he trobat aquí són pràcticament immillorables. Des del meu punt de vista, és el millor lloc de paracaigudisme que hi ha en tot Espanya», assegura amb absoluta rotunditat. Dels quatre dies que ha estat al Bages, ha pogut llançar-se des de l'avioneta de Saltamos unes 5 vegades per dia aproximadament. «És un altre dels grans avantatges de venir aquí, ja que amb aquest temps tan bo pots fer salts un munt de cops». Però el que més destaca de les instal·lacions és el grup humà que hi treballa. «Venir és sempre molt gratificant, perquè el bon ambient que hi ha en aquesta zona motiva a tornar a venir una vegada i una altra», explica el saltador base madrileny. Aquest cop, van aprofitar la visita per dur a terme un esdeveniment amb un patrocinador de Villar, que els va obsequiar amb vestits d'ales, i van fer una sèrie de sessions d'ensenyament sobre el wingsuit. «Hem aconsellat la gent que està interessada en el tema i que ja s'ha iniciat en aquest món perquè puguin millorar els seus registres dia a dia», afirma Villar, que s'ho ha passat igual de bé que altres vegades que ha estat a les instal·lacions amb els amics. L'aeròdrom fruitosenc també disposa de servei de bar i una zona amb piscina per relaxar-se abans o després d'un salt a 4.000 metres.



Futur en la competició

En l'actualitat, Álex Villar encara no té un ampli bagatge en competició dins el wingsuit i els salts base. Un dels motius és el fet que a Espanya no hi ha competicions d'aquests salts més arriscats amb el vestit d'ales. «He competit alguna vegada a escala estatal però no ha pogut ser com a home ocell, ja que només hi ha campionats amb salts en paracaigudes convencional», manifesta el saltador madrileny.

No obstant això, té moltíssimes ganes de poder participar aviat en alguna competició internacional, ja que s'organitzen campionats amb vestit d'ales, i així poder provar una nova experiència. «La zona principal de competicions d'aquest tipus és Xina i és molt probable que l'any vinent hi vagi per competir», afirma. Serà un nou pas per a l'home ocell que ha visitat casa nostra.