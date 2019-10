L'Espanyol confia en Gallego i no li posa un ultimàtum

El portaveu de l'Espanyol, Joan Capdevila, va afirmar ahir, després de l'entrenament de la plantilla blanc-i-blava, que «no hi ha ultimàtum» al tècnic David Gallego i va insistir que la confiança en el preparador «és total i absoluta, malgrat la situació actual».

L'exfutbolista va apostar per evitar els alarmismes. «El gran treball del cos tècnic l'hem de respectar. Els resultats no són els que esperàvem, però hem tingut una pretemporada atípica, amb partits exigents en la prèvia de la Lliga Europa. Estem en una temporada històrica», va subratllar.

Capdevila es va mostrar convençut que hi ha temps «per revertir la situació», i va recordar la baixada de l'equip en la campa-nya passada. «Tenim antecedents que també l'any passat hi va haver moments de dubtes, es va confiar en el bloc i es va acabar a Europa», ha reflexionat Capdevila.

Qüestionat per la confecció de la plantilla, el lleidatà va negar que el nivell hagi minvat respecte al curs anterior: «No crec que es debilités el bloc aquest estiu, però hi ha un procés d'adaptació. L'entrenador no ha tingut tota la plantilla en cap convocatòria». Capdevila va assumir el malestar de l'afició periquita, encara que va apostar per mantenir la línia de treball. «Els jugadors han de fer un pas endavant perquè els resultats ho canvien tot. És comprensible l'empipament de l'afició, s'ha perdut la unió amb l'equip perquè els resultats no arriben», va dir.