Mario Carballar deixa la secretaria tècnica del Consell Esportiu del Bages

Després de setze anys en el càrrec, Mario Carballar deixa la secretaria del Consell Esportiu del Bages (CEB). El motiu, segons ell mateix explica, «és personal. Tenia la necessitat de tancar aquesta etapa i l'excedència no era la solució. Sigui com sigui, per tot allò que necessitin els nous responsables, estaré a la seva disposició».

Al costat del president Josep Empez, Mario Carballar ha dinamitzat en tots aquests anys el Consell Esportiu del Bages, donant-li més visibilitat i incrementant les activitats. A banda dels Jocs Esportius escolars, el CEB organitza un calendari important de proves de cros, colònies esportives a l'estiu en molts municipis de la comarca i moltes altres propostes que tenen com a objectiu la millora de l'esport escolar i el lleure. A partir d'ara, i segons paraules del propi Mario Carballar, el Consell Esportiu del Bages «tindrà un funcionament diferent. No hi haurà un cap visible com era el meu cas sinó que les diferents tasques tindran els seus responsables. En el cas de Carballar continuarà com a professor de la Joviat i de la FUB i entrenarà l'equip cadet del Club Handbol Santpedor.