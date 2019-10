Messi i Dembélé fan part de l'entrenament amb el grup

Les esperances perquè Messi i Dembélé puguin jugar demà contra l'Inter de Milà (21 hores) en el segon partit de la fase de grups de la Lliga de Campions creixen. En la sessió d'entrenaments d'ahir, tots dos jugadors van ser-hi durant una part amb el grup i van fer els exercicis de preparació per a l'enfrontament contra el conjunt italià al Camp Nou.

També hi ha la possibilitat que torni Jordi Alba, tot i que amb el lateral blaugrana les previsions són més pessimistes. No obstant això, el rendiment de les dues dar-reres jornades de Junior Firpo ha fet que el conjunt blaugrana es pugui prendre amb més calma la lesió d'Alba i així el de l'Hospitalet no hagi de forçar per a demà. Qui sembla totalment descartat per al partit contra l'Inter és Ansu Fati, que ja va ser baixa dissabte passat en la victòria a Getafe (0-2).

D'altra banda, el Reial Madrid juga avui el primer partit de la Champions aquesta temporada al Santiago Bernabéu a la tarda contra el Bruges (18.55 hores) en el retorn del capità Sergio Ramos a Europa després de ser sancionat la temporada passada. L'Atlètic de Madrid ha viatjat fins a Rússia per enfrontar-se al Lokomotiv de Moscou (21 hores) i el Manchester City de Pep Guardiola rep a la mateixa hora el Dinamo de Zagreb del jove Dani Olmo.