El callussenc Guillem Montiel es penja el bronze a l'estatal en la categoria sub-23

Podi sub-23 amb el callussenc Guillem Montiel, segon per la dreta ARXIU PARTICULAR

Per primer cop a la seva història, el CN Minorisa va participar amb tres triatletes(Guillem Montiel, Arnau Montiel i Pau Noguera) en el Campionat d'Espanya elit de triatló, reservat als 100 millors especialistes estatals i que s'havien de classificar prèviament en cinc proves determinades per la Federació Espanyola o haver estat seleccionat per proves internacionals.

La prova era de de distància olímpica (1500+40km bici+10km de carrera). El callussenc Guillem Montiel, en el seu primer any sub-23 va tenir una excel·lent actuació aconseguint la vuitena posició absoluta i la tercera entre els sub-23. El seu germà Arnau Montiel es va haver de retirar en el darrer segment de cursa a peu quan es trobava entre els 40 primers. I Pau Noguera, igual que 40 triatletes més, va ser obligat a parar quan era a punt de finalitzar el segment ciclista, per excedir en el temps respecte els primers corredors que ja començaven el tram d'atletisme.

Guillem Montiel ha explicat que «es va nedar molt ràpid i es va estirar molt el grup. Vaig sortir a 20 segons del cap de cursa. Ben aviat es va formar un primer pilot ciclista i jo formo part del grup. Es van fer relleus forts, sense cap descans, obrint forat respecte dels perseguidors. Vaig començar la cursa a peu molt carregat de cames i quedo fora del top-1 0 a la primera volta, però vaig de menys a més i aconsegueixo entrar vuitè.