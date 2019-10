Sense Ferrari però sense renunciar a res

Des d'ahir el Baxi és a Burgos, on espera el segon partit de lliga amb un adversari amb menys tradició però molt sòlid per una fermesa econòmica que cada temporada li permet construir unes plantilles molt competitives. En la primera jornada, el San Pablo Burgos no va perdonar i es va imposar amb claredat en la visita al Montakit Fuenlabrada (76-87).

El Manresa de Pedro Martínez també va començar amb victòria sobre l'Unicaja (79-69) tot i que a les poques hores va entomar un impacte amb la lesió del seu base Frankie Ferrari, l'heroi amb els seus 7 triples en l'estrena, que s'ha fracturat l'escafoide del braç esquerre i estarà un mínim de sis setmanes de baixa. L'entrenador del Baxi ha comentat que «ha estat una molt mala notícia, no només pel que va fer en el primer partit, sinó pel que ell representa en tota l'estructura de l'equip. Ha estat una putada, però haurem de fer de la necessitat virtut, és el que hi ha, no s'hi pot fer res».

L'absència de Ferrari farà que altres jugadors hagin d'assumir, avui i en els propers partits, el rol de la direcció. Serà el cas de Dani Pérez i també de Jordan Davis, qui en la pretemporada ha actuat més d'escorta però també ha disposat de minuts com a base i amb unes bones sensacions. David Òrrit, el santpedorenc vinculat al Barberà d'EBA, s'ha estat entrenant en els darrers dies amb el Baxi però no ha viatjat a Burgos amb la resta de components de l'equip.

El que sí que s'ha desplaçat és Ryan Toolson, encara no disponible per jugar però Pedro Martínez ha dit que «ens interessa molt que cada vegada vagi entrant més dins de la dinàmica del grup». De mica en mica sembla que Toolson ja pot anar deixant enrere la lesió a l'esquena. De moment, però, és el lituà Dulkys qui ocupa la plaça a l'equip de l'escorta americà; s'ha de veure com es farà la transició i el temps que Dulkys, que disposa de contracte temporal, es queda al Baxi Manresa. També continua de baixa, per lesió, Sima.



«No hem de plorar»

Pedro Martínez ha manifestat que comptarà sense problemes amb un David Kasvish que va acabar el partit contra l'Unicaja amb unes molèsties a l'abductor que ja té ben superades i, des de la sessió de diumenge, s'ha entrenat amb bones sensacions.

L'entrenador no vol agafar-se a la baixa de Ferrari com a excusa del que pugui passsar a Burgos: «Sí, la lesió de Ferrari és el que hi ha, hem de fer de la necessitat virtut, i esperem que tinguem respostes com a equip; perdem un jugador important però el que no serveix de res és plorar, cal que mirem endavant; l'equip ha de demostrar altres opcions, pot fer-ho».

Sobre el San Pablo, Martínez diu que «és un club que té diners, queda demostrat amb l'equip que ha pogut reunir. És dels que més han fitxat a l'estiu i tots, jugadors de qualitat. Té molts recursos i ja sabem que no ens ho posarà en absolut fàcil».

Martínez es tornarà avui a veure les cares amb Peñarroya: «Tenim bona relació des que jo era el seu entrenador al TDK, ja fa uns quants anys. Em va guanyar al darrer partit en què ens vam trobar, a Las Palmas, i ell dirigint el Baxi, però és que fa tant temps, que he perdut amb gairebé tothom».