El Madrid només empata a casa amb el Bruges i es complica la classificació

Pèssim resultat per al Madrid de Zidane, que ahir només va ser capaç d'empatar (2-2) al Santiago Bernabéu en el segon partit de la fase de grups de la Champions. El resultat encara hauria pogut ser pitjor, ja que a la mitja part l'equip belga del Bruges dominava per un 0-2. Després de caure per un clar 3-0 en el debut al terreny del PSG, l'equip madridista només suma 1 punt dels 6 possibles.

Courtois va ser el porter local i va encaixar dos gols convertits per Dennis a la primera part. Al segon temps Areola sortia per Courtois i també es van incorporar al matx Marcelo i Vinicius, els relleus de Nacho i Vázquez, respectivament. Sergio Ramos va marcar l'1-2 en el minut 55 en dubtosa posició tot i que no estava en fora de joc. En la recta final, el Madrid va buscar la remuntada i l'àrbitre va deixar en deu el Bruges, ja que va expulsar el seu capità, Vormer. Només va arribar l'empat gràcies a un cop de cap de Casemiro, al minut 85.

En l'altre partit del grup A, no va fallar el PSG, que es va imposar per 0-1, gol de Mauro Icardi, al camp del Galatasaray. En el grup D, les victòries per als favorits. Per 3-0 de la Juventus de Cristiano davant el Leverkusen i per 0-2 de l'Atlètic a Moscou amb gols d'un Joao Félix genial i de Thomas.



Set gols del Bayern a Londres

En el grup B, històrica golejada del Bayern al camp del Tottenham per 2-7. A la mitja part hi havia un curt 1-2 però a la represa el davanter visitant Serge Gnabry va estar del tot desbocat i va marcar ell solet quatre gols als de Pochettino.

En el grup C, el City del bagenc Pepe Guardiola és líder amb sis punts en vèncer per 2-0 el Dinamo de Zagreb (Sterling i Foden).