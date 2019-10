Messi i Dembélé entren a la llista per rebre l'Inter, partit clau per als blaugrana

La inclusió en la llista final dels 20 jugadors convocats per al partit d'avui contra l'Inter de Leo Messi i Ousmane Dembélé ha estat la gran novetat a les hores prèvies del partit al Camp Nou, el segon d'enguany a la Champions.

Malgrat la presència dels dos jugadors a la llista, a la roda de premsa anterior a l'entrenament el tècnic Ernesto Valverde va dir que no pensa «córrer cap risc» tot i reconèixer la importància que té el partit «per confirmar la nostra millora». Preguntat per l'ambient del vestidor i la possible manca d'unitat al club que ha insinuat Gerard Piqué, Valverde va estar, de nou, conciliador: «El vestidor jo el veig com altres temporades. Res estrany. Sobre l'ambient, hem fet molt perquè tots anem per un mateix camí i ara veig l'equip bé, encara que si guanyes tot es veu molt millor». En qualsevol cas, el preparador va demanar que «les polèmiques vinguin de fora i no de dins», per poder centrar-se «en el que tenim pel davant, tant en la lliga com en la Champions».

Sobre l'adversari d'avui va dir que «l'Inter ha fet un inici que és espectacular, ha guanyat tots els partits al seu campionat. Esperem un partit complicat, i la referència de l'any passat ens val a mitges perquè és un altre Inter, amb nous jugadors i marcat per l'estil del seu entrenador». Per a Valverde, amb Antonio Conte, l'Inter « recorda el ChelseaZ al qual es van enfrontar fa dues temporades: «Un equip molt sòlid que juga amb 3 centrals i dos carrilers i al qual resulta molt difícil fer gol».



Griezmann i Messi parlen poc

El jugador francès del Futbol Club Barcelona, Antoine Griezmann, va admetre en la vigília del partit amb l'Inter de Milà que encara no ha ofert la seva millor versió: «Em falta temps, em sento còmode, però encara necessito millorar al camp, sobretot en els moviments jugant per la banda, entrar més en joc. Tinc confiança, però sé que encara em falten coses per ser el millor Griezmann possible».

El punta francès va recordar que acaba d'aterrar al Camp Nou i que necessita superar una fase d'adaptació: «Acabo d'arribar a una altra filosofia de joc, i en una altra posició. Cal aprendre coses i, en dos mesos, no les pots tenir al cent per cent. Sé que els meus companys esperen el millor de mi. Jo també. M'exigeixo cada dia i crec que estic en el bon camí».

Un dels motius pels quals no ha rendit al seu màxim nivell podria ser la posició en la qual ell juga amb Ernesto Valverde: gairebé sempre enganxat a la banda esquerra i alguna vegada al centre de l'atac, quan la posició natural del francès és atacar partint des de banda dreta. «Jugar per la dreta? Bona pregunta. No ho sé. Jo acabo d'arribar i soc aquí per ajudar. Són respostes avorrides, però és que és així, tampoc no hi puc fer res. Hi ha un entrenador, una tàctica, cal ficar-s'hi a dins i poc més»,

Sobre la seva relació amb Leo Messi, Griezmann ha confessat que encara és d'hora perquè tots dos agafin confiança: «Ni Messi ni jo som persones gaire parladores, així que és complicat que parlem. Però ja hem compartit algun mate i estem en la bona direcció».