Els arquers del Bages destaquen en els campionats de tir amb arc al bosc

aRXIU PARTICULAR

Juan Guirado i Josep Alcázar aRXIU PARTICULAR

La 50a edició del Campionat de Catalunya de Tir de Camp va finalitzar amb quatre medalles i una copa per a representants del Bages. Dues d'elles van ser per a arquers del Club Esportiu Arcset, que es van endur la medalla d'or i de plata de la Lliga Catalana, concretament Juan Guirado Úbeda, primer, i Josep Alcázar Sánchez, segon. Cada un ho va aconseguir en diferents modalitats: Guirado va guanyar en arc instintiu i Alcázar va ser subcampió de Catalu-nya en la modalitat d'arc compost.

En el circuit pel bosc de la 50a edició del Campionat de Catalu-nya, amb 24 dianes i les 8 corresponents a les finals, Guirado va quedar quart en la prova d'arc instintiu i Alcázar va ser cinquè en la prova d'arc compost. L'Arcset també va rebre un trofeu de copa com a equip, en ser els segons classificats de la Lliga Catalana, gràcies a la participació dels mateixos Guirado i Alcázar, juntament amb l'arquera Mónica Solano Bermejo.

D'altra banda, dos arquers del Club Arc Zen van obtenir la victòria en el Campionat de Catalunya. Carlos Marco va ser el guanyador de la modalitat d'arc instintiu sènior i Toni Mercadal va aconseguir la primera posició en la modalitat de d'arc recte de veterans. La 50a edició d'aquest campionat es va disputar a les instal·lacions del Club Català de Tir amb Arc, a Can Piqué, situat a Montcada i Reixac. El club va organitzar la competició juntament a la Federació Catalana de Tir amb Arc i hi van assistir 60 arquers.

També es va dur a terme el 1r Trofeu Jaume I ACTLL-3D, organitzat pel Club Arquers d'Escaldes (CADE) i l'Associació Catalana de Tir Lliure (ACTLL) al camp de tir del Club la Font de la Closa d'Engolasters. Hi van participar 40 arquers i es va dur a terme amb el format IFAA adaptat, sobre 28 dianes 3D, tirant a 14 dianes amb format estàndard (dues fletxes) i 14 dianes amb format hunter (una fletxa). En aquest campionat, hi van participar tres arquers del Club Arc Zen de Santpedor. Roger Circuns va assolir la primera posició en la categoria arc BHR júnior i Carmelo Garcia també va aconseguir el primer lloc, en la categoria TR de veterans, per sumar la segona victòria del club santpedorenc. També va competir Rafel Circuns.