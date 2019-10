VA FALTAR MÉS CONSTÀNCIA EN EL JOC

Salva Maldonado

Tot i que el Manresa va treballar bé i en alguns moments es va veure amb opcions d'enganxar-se al partit, li va faltar la constància que va sí que va tenir ahir el Burgos. Van dominar en tot moment les situacions d'1 contra 1 i el tir exterior va acabar de marcar la diferència. Els de Peñarroya van aconseguir un 46% d'encert en els llançaments de tres i el Manresa només un 13%, factor clarament diferencial. El joc col·lectiu no va acabar de funcionar bé ahir i va ser una altra de les causes principals de la derrota, amb un Burgos que no només es va nodrir de bones accions col·lectives, sinó que també va finalitzar correctament les jugades individuals. Durant la segona part, el Manresa va apropar-se als locals gràcies a una bona defensa en zona i a Vaulet i Davis, que van ser els jugadors del Baxi que marcaven la diferència i donaven esperances a l'equip. Sobretot el segon, que va tenir un bon moment al darrer quart. Realment el Baxi va estar encertat en alguns moments, la línia de dos no va funcionar malament i, fins i tot, a l'últim quart va arribar amb possibilitats, però es va veure afectat, de nou, per dos llançaments exteriors del Burgos que van acabar de rematar la bona feina que havien fet els locals des del minut 1. Si encertes més de tres, al final sumaràs més punts, i el Burgos va entendre molt bé aquest punt i va ser molt difícil per al Baxi mantenir el nivell dels locals. El Baxi està en un bon camí, ara només falta ser més constants.