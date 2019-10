Invictes al Camp Nou en partits europeus des del 2013

El Barça segueix amb la seva impressionant raxta d'imbatibilitat al Camp Nou. Després de la victòria que va aconseguir ahir davant l'Inter de Milà, els blaugrana tenen la segona millor ratxa de partits sense perdre a camp propi, després d'aquest enfrontament, el 33è sense conèixer la derrota en competició europea, que supera les 32 victòries del Reial Madrid des del 1975 fins al 1990. Fa més de 6 anys que el FC Barcelona no perd un partit de la Lliga de Campions a casa, des que el Bayern de Munic va golejar els blaugrana en la temporada 2012-13 (0-3) en les semifinals de la màxima competició continental. El conjunt alemany, entrenat en aquell moment per Jupp Heynckes, va ser el campió de la Champions League. Precisament, és l'equip amb la millor ratxa de partits sense perdre a casa, des del 1969 fins al 1991, amb un total de 43 partits invicte. Aquesta és l'única marca que té per superar el Barça, però aquesta temporada no serà possible ni igualar-la, per molt que arribin fins a la final, ja que, com a màxim, jugaran cinc partits més al Camp Nou (dos de la fase de grups i un per ronda eliminatòria en cas d'anar-se classificant).



El balanç de gols, una de les claus

Un dels motius principals d'aquesta magnífica ratxa positiva del Barça és el balanç golejador en els partits disputats a casa. Els blaugrana han anotat un total de 95 gols a favor i només n'han encaixat 16. La solidesa defensiva és bastant important en aquests casos i els blaugrana l'han tingut al seu estadi, ja que en aquests sis anys cap equip ha marcat més d'un gol a la porteria de Ter Stegen. D'aquests 33 enfrontaments, els rivals només han pogut anotar en 16 d'ells.

El proper equip que intentarà trencar la ratxa blaugrana al Camp Nou en competició europea serà l'Slavia de Praga txec, que visitarà l'estadi barceloní el proper 5 de novembre en la quarta jornada de la fase de grups d'aquesta temporada, en un partit que es disputarà a la tarda (18.55 hores).Els següent rival serà un club alemany, el Borussia Dortmund, que visitarà el Camp Nou el proper dia 27 de novembre (21 hores).