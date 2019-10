L'Espanyol visita Moscou amb el tècnic surienc Gallego a la corda fluixa

Avui (18.55 hores) és el torn de l'Espanyol. El conjunt blanc-i-blau afronta la visita més complicada de la seva fase de grups a la Lliga Europa amb el partit contra el CSKA de Moscou a la capital russa. Els jugadors entrenats pel tècnic surienc David Gallego arriben al partit en una mala ratxa de quatre partits seguits sense guanyar, amb el primer partit de la fase de grups europea inclòs (1-1 amb el Ferencváros hongarès a casa), i en zona de descens a lliga.

És per això que Gallego ha estat qüestionat els darrers dies pels mals resultats de l'equip. No obstant això, des del club asseguren que la seva confiança amb el tècnic de Súria és absoluta i que no han donat cap ultimàtum a Gallego, segons va afirmar el portaveu del club, Joan Capdevila.

La nota positiva per als blanc-i-blaus és que el seu rival tampoc ha començat gaire bé, almenys en competició europea. En el primer partit es va veure sotmès a un Ludogorets búlgar que va ser extremadament superior a casa (5-1). Així doncs, l'Espanyol arriba avui a Moscou amb un punt més que el CSKA i podria augmentar més la diferència amb una victòria a domicili.

David Gallego ha deixat fora de la convocatòria Bernardo Espinosa, un fitxatge que sembla que no li agrada gaire, ja que no disposa dels minuts que s'esperava després d'arribar com una de les incorporacions més necessàries a l'equip. L'atacant argentí Facundo Ferreyra també serà baixa, per lesió.