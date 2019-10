Suárez apareix en el moment precís per posar llum a la foscor

Ernesto Valverde no va amagar la seva millor carta i va alinear Leo Messi, conscient que el duel amb l'Inter de Milà era de vital importància en el camí blaugrana a la Lliga de Campions. Els italians, que estan fent un bon inici de curs, eren un rival temible, com així ho van demostrar. Tot i això, el Barça va esperar el seu moment per superar un Inter molt millor en diverses fases del partit. Suárez, per partida doble, va remuntar el gol italià de l'inici.

El Barça va rebre un cop fort al minut 2. Després d'una bona sortida blaugrana, amb una destacada acció d'Arthur que va acabar amb una rematada llunyana de Griezmann a les mans d'Handanovic, una errada defensiva local va facilitat el 0 a 1. Lautaro va aprofitar un rebuig per superar Lenglet i va creuar la pilota lluny de l'abast de Ter Stegen mentre el davanter queia al terra desequilibrat. En els primers minuts, el col·legiat va haver de mostrar dues targetes grogues, primer a Griezmann i després al visitant Barella. En el cinquè partit del curs en què el Barça començava perdent, els jugadors d'Ernesto Valverde van intentar moure la pilota amb velocitat. Griezmann va avisar amb un cop de cap, al minut 15, a una centrada de Sergi Roberto, que va sortir per sobre del travesser.

Malgrat que el Barça tenia clarament la possessió, l'Inter va poder fer el segon en una acció en la qual Lautaro va controlar la pilota dins de l'àrea i, després de superar Ter Stegen, es va escurar massa, no va veure clara la rematada i va fer una deixada d'esperó enrere que no va trobar cap company seu.

L'Inter feia una bona pressió col·lectiva. Busquets ho va provar amb un llançament llunyà que va anar a fora massa alt. Les sortides italianes amb criteri feien trontollar el sistema defensiu blaugrana, amb patiment sobretot per als dos centrals, Lenglet i Piqué. El Barça portava la iniciativa però no trobava la manera de crear superioritats, ja que els jugadors locals no arriscaven en l'un contra un. El perill de veritat el feia l'Inter, que en tasques de contenció ja defensava amb cinc defensors.

El segon gol italià va estar a punt d'arribar al minut 32 , però la rematada de Barella va ser desviada a córner per Semedo, molt atent en l'acció. A mesura que avançava la primera part, les accions de perill visitant sovintejaven més. Ter Stegen va fer una parada de mèrit per evitar un nou gol de Lautaro, aquest cop de cap (min 37). Tres minuts després, Sensi va fer una rematada des de la frontal que va marxar alta. Encara abans del descans, Alexis va tenir una altra ocasió, però el seu cop de cap amb tot l'avantatge al segon pal va ser molt innocent. La millor ocasió del Barça va arribar al minut 44 a càrrec d'Arthur, que va enviar la pilota als núvols davant Handanovic. El Camp Nou va acomiadar els jugadors amb intranquil·litat.



Entra Arturo Vidal

Ernesto Valverde no va tardar en modificar l'equip. Va donar entrada a Arturo Vidal en el lloc de Busquets (min 52). El joc del Barça continuava amb moltes llacunes fins que va arribar la màgia de Luis Suárez. De volea va fer l'empat, al minut 58. Va ser una acció aïllada, una centrada d'Arturo Vidal que el davanter uruguaià va connectar de la millor manera. L'empat, sens dubte, va motivar un Barça superat fins al moment. El conjunt blaugrana jugava amb més confiança, també en defensa. No va tardar en entrar Dembélé substituint Griezmann (min 65). Precisament el francès va estar a punt de marcar dos minuts després, però la pilota va marxar massa alta. Els blaugrana van incrementar el ritme de joc davant un Inter menys fluït. Tot i això, el Barça no trobava la manera de fer perill, malgrat els intents. Però en el moment precís va sorgir el geni Messi per trencar la defensa i donar en safata el gol a un Suárez que no va perdonar i va donar els punts al seu equip.