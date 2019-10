El surienc Josep Garcia serà un dels atractius del BR2 Enduro Solsona

Quatre en un i 350 pilots participants. La primera edició del BR2 Enduro Solsona, que s'ha de celebrar de divendres a diumenge al Solsonès, serà puntuable, en la categoria de professionals, per al reconegut World Enduro Super Series (WESS) i per al Campionat d'Espanya. El pilot surienc Josep Garcia (KTM) serà un dels atractius principals (actualment és sisè al WESS i segon en escratx i en enduro 1 a l'estatal). També a escala internacional, destacarà la presència d'Alfredo Gómez (Husqvarna), Taddy Blazusiak (KTM) o Manuel Lettenbichler (KTM), entre d'altres. De casa nostra, i lluitant en el Campionat d'Espa-nya, hi serà l'urgellenc Jaume Betriu (KTM). Entre les noies, la manresana Mireia Badia (Husq-varna) estrenarà el flamant tercer lloc assolit el cap de setmana passat al Campionat del Món celebrat a França. Badia lidera l'estatal i també l'acompanyarà la navassenca Kate Vall (Sherco). Aquests dues competicions tindran proves els tres dies.

El BR2 Enduro Solsona, organitzat pel Club Sip Sport (Basella) i el Motoclub Solsonès, també serà puntuable per al Vintage Enduro European Championship (clàssics); en aquest cas, la prova serà el súper test de divendres i la jornada de dissabte. El BR2 Enduro Solsona promet fer vibrar tots els amants de l'enduro amb la combinació, en el mateix recorregut, dels noms més destacats de l' off- road amb els pilots aficionats. I així serà amb tots els participants de la categoria no competitiva, anomenada Fans, que dissabte faran una volta lliure pel mateix recorregut que els professionals però amb l'opció de variants més fàcils. La cursa tindrà una àmplia zona comercial al centre de Solsona, amb el pàdoc a la plaça del Camp de Solsona (els súper test es faran a la finca Cor de Roure). Divendres es farà un súper test; dissabte, un total de 2 voltes (6 especials i súper test), i diumenge, 3 voltes en bucle (9 especials i súper test).

La celebració d'aquest enduro comportarà afectacions a la mobilitat al nucli urbà de Solsona. Al Camp del Serra no s'hi podrà accedir, el Vall Fred quedarà tallat a la circulació i a la plaça el Camp no s'hi podrà circular ni aparcar. Per compensar la pèrdua de places d'estacionament, s'habilitaran zones com la Cabana del Màrtir.