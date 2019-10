Les curses del Club Super3 obriran la sisena edició dels Benet Games, demà

Les basses de fang de The Kia Race atreuen corredors de totes les edats

Les més de quaranta activitats i proves esportives que formen l'univers dels Benet Games ompliran d'animació, aquest cap de setmana, el parc del Bosquet de Sant Fruitós de Bages, la plaça d'Alfred Figueras i la zona esportiva de la població bagenca.

La segona edició de les Supercurses del Club Super3, del concurs de vídeos casolans gravats amb minicàmera de temàtica esportiva Real Video Stories, així com de la prova inaugural de la Copa Catalana de ciclocròs-GP Regió7, són els principals atractius dels Benet Games d'enguany, conjuntament amb les clàssiques curses de fang de diumenge al matí, anomenades The Kia Race.



Una matinal de dissabte Super3

Les Supercurses coorganitzades amb el Club Super3 seran l'eix vertebrador del matí de dissabte dels Benet Games. La recollida de dorsals s'iniciarà a les deu, just una hora abans de l'inici del'extens programa de curses per a nenes i nens de totes les edats, que no acabarà fins les 13.15 hores.

El final de les Supercurses coincidirà amb l'inici de l'espectacle que embolcallarà les finals de la Xancleta Challenge, el concurs consistent a encistellar les pròpies xancletes en un munt de llocs diferents, amb tres personatges del Club Super3, el Dan, la Pati i el Pau, com a mestres de cerimònia.

L'altre gran al·licient de la matinal de dissabte serà la caminada popular amb finalitats solidàries que s'iniciarà a les deu. La recaptació íntegra es dedicarà a finançar els projectes de millora de la Fundació Althaia.

La sessió de body art, el vermut musical i l'arrossada popular completen les activitats del matí i el migdia de dissabte, sense oblidar l'espectacular ater-ratge del paracaigudista (13.05 hores).

El nou format de la competició de bicitrial serà el primer reclam d'una tarda que tancaran la visualització i entrega de premis del concurs Real Video Stories i la concorreguda Festa dels Colors.

Les curses de fang de 12 i de 6 km seran el principal atractiu de la matinal del diumege, sense oblidar-nos de la prova inaugural de la Copa Catalana de ciclocròs, i de dues novetats: l'activitat organitzada per Elena Vers. Estudi de Pilates & Aqua, i l'actuació musical de Karaoke's Kids.