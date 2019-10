Fotis Katsikaris demana als seus mundialistes «que s'espavilin»

L'Herbalife Gran Canària és el proper rival del Baxi Manresa, en un partit que s'enceterà a les 12.30 hores al Nou Congost, diumenge. De moment, la temporada no ha començat gens bé per al conjunt de Las Palmas, enguany centrat tan sols en l'ACB, ja que la mala campanya anterior el va deixar fora de competicions europees després de molts anys. L'equip de Fotis Katsikaris ha perdut els dos partits de lliga: a casa davant del Casademont Saragossa i en pista del Movistar Estudiantes, aquest darrer per 82-78.

El tècnic grec dels canaris s'ha referit de forma molt explícita als jugadors de la seva plantilla que van ser en el darrer mundial de la Xina, alguns dels quals assoliren la medalla d'or, com Beirán i Xavi Rabaseda. Els ha demanat que es posin les piles: «Sobretot ells s'han d'espavilar , i que ho facin com més aviat millor. Ara els veig fora de tot, és una qüestió ben personal d'ells que s'espavilin de veritat. Uns quants han assolit el campionat del món, altres potser no han aconseguit els objectius que buscaven. Però l'estiu ja s'ha acabat i ara la realitat és una altra de diferent. S'han d'espavilar i fer el que saben, jugar a bàsquet».