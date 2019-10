L'entrenador capelladí Jordi Torres s'incorpora a l'estructura de l'Eibar

El tècnic de Capellades Jordi Torres Palomino, exentrenador del primer equip femení del CF Igualada, s'incorpora a l'estructura de l'Eibar. La tasca concreta del capelladí al club basc estarà vinculada a la millora del futbol base femení i, a més, serà l'analista del primer equip, que actualment juga a la Segona Divisió estatal, anomenada Lliga Reto Iberdrola.

Quan tenia 17 anys, Jordi Torres es va convertir en l'entrenador més jove de Catalunya en dirigir un primer equip masculí durant tres temporades, quan entrenava el CF Capellades. Després va ser al CF Igualada femení durant 4 temporades. La primera temporada hi va ser com a segon entrenador i en les tres següents ja va ser el tècnic principal. Dins el club anoienc va assolir tots els passos necessaris per acabar sent una de les peces més importants en l'evolució del futbol femení dins l'entitat igualadina. Ara, emprendrà una nova etapa a l'Eibar.