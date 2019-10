L'Eurolliga comença per al Barça amb un compte pendent a la pista de l'Efes d'Istanbul

L'Eurolliga, el gran objectiu del Barça per a aquest curs, comença aquest divendres amb un deute pendent, amb un enfrontament amb l'Anadolu Efes, l'equip que el va apartar la temporada passada de la fase final de la competició. La figura de Shane Larkin va ser decisiva en uns play-off que van apartar els blaugrana de la final four continental.

Però ara tot pot canviar. Els turcs mantenen la mateixa estructura, amb Beaubois, Micic, Krunoslav Simon i Bryant Dunston com les seves principals armes, a més de l'exbarcelonista Chris Singleton, i Alec Peters, un nord-americà que va jugar en el CSKA de Moscou.

En el Barça destaca l'arribada de Nikola Mirotic, a qui s'afegeix el talent de Brandon Davies, de Cory Higgins, del base Malcolm Delaney i del llançador Abrines, que torna després del seu pas per l'NBA. Svetislav Pesic ara té tots els elements per convertir un equip magnífic en campió. Les baixes que té són els lesionats Thomas Heurtel (de llarga durada), Kevin Pangos i Pau Ribas. Adam Hanga reforça la posició de base com a mesura d'emergència. Avui el partit a Istanbul començarà a les 19.30 hores.