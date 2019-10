La segona Fia Trail es disputa el 27 d'octubre pel Catllaràs

ARXIu PARTICULAR

L'alcalde Agustí Elías, enmig de Carles Monforte i Marc Ràfols ARXIu PARTICULAR

Ahir es va fer la presentació de la segona edició de la Fia Trail, cursa de muntanya que recorre els camins i corriols del Catllaràs i que se celebrarà el diumenge 27 d'octubre. Van ser a l'acte el batlle Agustí Elias, el regidor d'Esports, Carles Monforte, i el director de cursa, Marc Ràfols.

Agustí Elías va destacar l'aposta de l'Ajuntament per la Fia Trail per tal d'oferir la descoberta del territori. El director de cursa va fer esment als trams més tècnics, així com a la seva bellesa natural.