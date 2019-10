El surienc David Gallego respira amb la victòria de l'Espanyol a Moscou

Gallego té una altra oportunitat. El tècnic surienc va salvar ahir el primer matx ball i va garantir gairebé amb tota seguretat la seva continuïtat fins al partit de diumenge al migdia (12 hores) contra el Mallorca a domicili. I és que el conjunt blanc-i-blau va aconseguir ahir a la tarda una victòria sòlida (0-2) en un camp molt difícil com és el de CSKA de Moscou, on va perdre l'any passat el Reial Madrid a Lliga de Campions. A més, és el primer equip estatal que aconsegueix vèncer l'equip rus al seu camp.



Wu Lei, primer xinès de marcar

El principal protagonista va ser l'estrella futbolística de la Xina Wu Lei, que va marcar el primer gol del partit al minut 64 i es va convertir en el primer jugador del seu país en anotar un gol en competició europea, sense comptar les rondes prèvies. Campuzano va fer el segon gol després d'una greu errada defensiva del CSKA de Moscou. El jove del planter va entrar al minut 20 del primer temps després de la lesió de Jonathan Calleri, en un moment en què el conjunt blanc-i-blau va patir de valent. A la segona part va ser molt superior en el contraatac i es va notar en el resultat.

La jornada va ser rodona per als equips de la Lliga Santander, amb victòries del Sevilla sobre l'Apoel Nicòsia per 1-0 (Chicharito) i del Getafe al camp del Krasnodar per 1-2, amb dos gols d'Ángel.