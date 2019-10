Ansu Fati era en una primera llista per formar part de la selecció absoluta

El davanter de 16 anys del Barcelona Ansu Fati era a la prellista del tècnic Robert Moreno per ser convocat per la selecció espanyola absoluta per als partits contra Noruega i Suècia, de classificació per a l'Eurocopa 2020, però finalment no es va donar el pas per la lesió que li ha impedit jugar els últims partits.

«Era a la prellista amb altres jugadors com Adama, Mikel Merino i Zubeldia, gent que ho estava fent molt bé», va revelar en roda de premsa ahir Moreno, qui ha seguit de prop l'explosió d'un nou talent del planter blaugrana.

«En el cas d'Ansu, vull formar part dels que podem influir en el seu creixement. Per això el vaig posar a la prellista i ho vam estar valorant, però el principal factor, per damunt del burocràtic, per no venir és que ha estat lesionat les últimes setmanes», va afegir.



Moltes novetats a la llista

Poc abans de la roda de premsa on va explicar les seves intencions de convocar Ansu Fati, la Reial Federació Espanyola de Futbol va publicar a les xarxes socials la llista oficial, amb les novetats del lateral Sergio Reguilón (Sevilla), el central Pau Torres i el davanter Gerard Moreno (Vila-real). A més, també torna a la convocatòria el també defensa dels groguets Raúl Albiol, el migcampista Luis Alberto (Lazio) i el lateral Juan Bernat (PSG). La resta de la llista la completen De Gea, Kepa i Pau López; Sergio Ramos, Carvajal, Diego Llorente i Íñigo Martínez; Busquets, Rodri, Fabián, Thiago, Saúl, Ceballos, Cazorla i Sarabia; Oyarzabal i Rodrigo Moreno. L'equip amb més jugadors és el Vila-real.