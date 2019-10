El berguedà Ivan Camps queda en una brillant tercera posició a l'Ultra Pirineu

La perseverança va tenir èxit aquest dissabte en l'Ultra Pirineu de 94 km, la prova reina del cap de setmana de les curses de muntanya que s'ha celebrat al Cadí-Moixeró i amb Bagà com a nucli central. El rus Dmitry Mityaev ha aconseguit el que perseguia els darrers anys i s'ha adjudicar la victòria amb un temps de 10 hores i 22 minuts. El 2017 va acabar al segon lloc i l'any passat es va veure obligat a abandonar. Gran alegria també per al berguedà Ivan Camps, que, després de força edicions lluitant per pujar al podi, ha aconseguit un brillant tercer lloc, a 20 minuts del vencedor. Davant va tenir el peruà Remigio Huamán.

En l'onzena edició s'ha reduit la distància de la prova, tot tornant als 94 km i amb 6.200 metres de desnivell positiu. La sortida ha estat a les 5.30 de la matinada, amb un miler d'atletes amb els respectius llums frontals. El veterà Miguel Heras, tricampió de la prova, ha estat el líder durant els primers quilòmetres, amb Mityaev, Huamán i el berguedà Camps a prop.

Heras ha aguantat fins al refugi Lluís Estasen (km 66), on el dolor a les cames l'ha afectat i ha renunciat a la victòria. Aquest fet l'ha aprofitat Mityaev, que, amb un ritme constant, s'ha posat al capdavant fins arribar a Bagà. Allà l'esperava l'Ekaterina, la seva dona, que el 2018 va vèncer l'Ultra Pirineu femenina i enguany el va assistir. «Venim aquí cada any, ens encanta. Ha estat una cursa molt disputada, al principi m'ha costat, però des de la meitat de la prova en endavant ja m'he sentit fort. Estic feliç». Al cap de 12 minuts ha entrat Remigio Huamán, també satisfet i agraït. El podi el va completar Ivan Camps, que, als 25 anys, aquest dissabte hi participava per vegada. No ha parat de progressar en cada edició: «Fa sis anys que vinc a aquesta cursa, és casa meva i estic molt content d'haver aconseguit el tercer lloc. Ja venia amb la idea de fer podi i al final l'esforç ha tingut premi».

Triomf de l'osonenca Comas

En la categoria femenina, Mònica Comas debutava a l'Ultra Pirineu. La manlleuenca mai no havia pres part en una cursa tant llarga i ja es va posar líder al quilòmetre 14. «Pensava que sortir tant forta no m'aniria bé, que ho pagaria i que la segona m'atraparia». No va ser així i va treure gairebé 45 minuts a la segona classificada, que va ser la sueca Mimmi Kotka. Tercera va ser Montse Martínez,corredora de Santa Perpètua de Mogoda. La cursa va ser molt internacional i de les deu primeres atletes, cinc van ser estrangeres, com l'hongaresa Tiricz o l'alemanya Schwarz. En el vuitè lloc va entrar Laia Díez, de Castellnou de Bages.