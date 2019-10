El Congost té la millor connexió d'Europa

Fibracat, Bàsquet Manresa i l'Ajuntament van presentar ahir la nova disponibilitat de connexió que es podrà tenir al pavelló del Nou Congost. Una experiència que els aficionats ja podran tastar en primera persona demà, abans, durant i després del partit que el Baxi jugarà amb l'Herbalife. És una aposta a càrrec de Fibracat, empresa que té les seves arrels a la capital del Bages, l'operador global de telecomunicació en català amb seu a la capital del Bages. Gràcies a la seva inversió, que és de 20.000 euros, es permetrà que fins a 6.000 persones, arribat el cas, es puguin connectar de forma simultània a Internet i puguin, si ho desitgen, transmetre en streaming. Tot amb una gran velocitat.

Meritxell Bautista, cofundadora de Fibracat, va afirmar ahir que «convertim el Nou Congost no tan sols en el pavelló més connectat de la lliga ACB sinó de tot Europa, amb supercapacitat i la potència fins ara desconegudes». En opinió de Bautista, «la ciutat se situa en l'avantguarda del negoci esportiu del segle XXI. Som una empresa del territori, que no té cap mena de por als reptes de futur i que vol obrir les ciutats, en aquest cas la nostra, Manresa, a totes les noves oportunitats que venen a través de la tecnologia». Bautista també va animar el club, els entrenadors, els jugadors, els aficionats i «la ciutat de Manresa a gaudir «d'una nova experiència tecnològica que arriba des del món de l'esport».

S'han instal·lat dotze antenes, dos quilòmetres de cable de fibra òptica i la potència total és de 10 gigues simètriques. A banda que per als aficionats la millora que es notarà serà molt gran, per al Baxi és un salt de qualitat del qual se'n podrà beneficiar clarament en el seu dia a dia. Fibracat sosté que el club gaudirà a partir d'ara «de la millor connexió d'Europa», el que li permetrà una millora ostensible dels serveis a les cabines i a la sala de premsa, les retransmissions, el treball dels tècnics, així com poder donar una empenta important del mateix club manresà en xarxes socials.



Ampliació del pavelló a l'horitzó

El Bàsquet Manresa va ser ahir representat a l'acte per l'excapità i vicepresident Jordi Singla, que es va felicitar de poder gaudir «d'unes millores en aquest pavelló que és municipal i del qual el nostre club és el principal usuari».

Toni Massegú, com a regidor d'Esports, va admetre ahir que és sobre la taula l'ampliació del Nou Congost, però no va concretar cap data: «Estem teixint consensos i s'estudiarà en aquest mandat».