Kipruto revalida la victòria a la prova dels 3.000 obstacles i Carro és onzè

Kipruto i Girma lluiten per la victòria als 3.000 metres obstacles

Kipruto i Girma lluiten per la victòria als 3.000 metres obstacles LUCY NICHOLSON/reuters

En una final agònica dels 3.000 metres obstacles, amb dos grans atletes amb opcions fins al darrer instant a obtenir l'or, el kenyà Conseslus Kipruto va guanyar finalment la cursa davant del jove de 18 anys d'Etiòpia Lamecha Girma, que només va quedar una centèsima darrere seu. Kipruto va haver de registrar la millor marca de l'any (8:01.35) per poder vèncer en la prova i revalidar el títol Mundial que va guanyar fa dos anys.

Girma va demostrar ahir que té una carrera molt prometedora en els 3.000 obstacles i va ser la gran sorpresa de la nit. El tercer lloc, per completar el podi, va ser per al marroquí Soufiane El Bakkali, que va aconseguir la seva segona medalla en un campionat del món després de Londres 2017.

L'atleta madrileny de 27 anys Fernando Carro no va poder aguantar el ritme dels africans i va quedar lluny de les places de medalla, amb un onzè lloc, però va demostrar que té capacitats per millorar i va quedar clar que té nivell per poder ser en més finals dels 3.000 metres obstacles.

El saltador qatarí Mutaz Essa Barshim va aconseguir l'or davant del seu públic en ser l'únic en saltar 2,37 metres. Akimenko va ser segon i Ivanyuk, tercer.

En la prova dels 400 metres llisos, va guanyar l'atleta de Bahames Steven Gardiner, amb la sisena millor marca de la història, el colombià Zambrano va ser segon i Fred Kerley va obtenir el bronze.