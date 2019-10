El manresà Boubacar competeix demà en terra, arc i paral·leles al mundial

El gimnasta manresà Thierno Boubacar, de l'Egiba, pren part en una de les grans competicions de la seva carrera esportiva. Als 18 anys és un dels integrants d'una selecció espanyola masculina que pren part al mundial de Stuttgart tot cercant classificació olímpica per als Jocs del 2020 de Tòquio. Hi ha possibilitats fonamentades per assolir l'objectiu i cal finalitzar la competició entre les 12 primeres seleccions.

Thierno Boubacar entrarà en acció diumenge en una sessió que començarà a les 16.30 hores. Ell intervindrà en els aparells de ter-ra, cavall amb arc i paral·leles, que era la gran especialitat de qui fins ara ha estat l'únic olímpic en gimnàstica manresà, un Andreu Vivó que va participar en els Jocs de Sydney de l'any 2000.

Thierno Boubacar va néixer al país africà de Guinea Conakry, però ja de de ben petit va venir, amb la seva família, a Manresa. Ara, i des de fa uns quants anys, ja disposa de la nacionalització espanyola, que va demanar com a esportista d'elit per formar part de la selecció estatal i competir en tornejos internacionals de primer nivell com és aquest mundial. En el 2018 es va imposar per equips en els Jocs del Mediter-rani que es van disputar a Tarragona i també va participar al campionat del món per equips, disputat a Doha, on Espanya es va classificar en onzè lloc que, si es repeteix aquest cap de setmana, li asseguraria la classificació olímpica.

Els companys de Boubacar en la selecció masculina són aquests: Néstor Abad, Joel Plata, Nicolau Mir i Adrià Vera, amb Rayderley Zapata com a reserva. Pel que fa a l'equip femení, del qual va quedar fora en el darrer moment Carla Font, gironellenca de l'Egiba, hi ha Ana Pérez, Cintia Rodríguez, Roxana Popa, Marina González i Alba Petisco, amb Alba Asencio com a reserva. Les possibilitats de classificació de les noies són més limitades.