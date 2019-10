Marc Márquez s'aixeca de la caiguda

Ni una caiguda de les fortes atura Marc Márquez. La temporada actual del de Cervera és una de les més remarcables de la seva trajectòria, i en té unes quantes. Però ahir va tornar a mostrar què el diferencia dels altres. Ja no és el fet de tornar a pista en els segons entrenaments lliures després d'un fort accident en els primers, sinó amb el ritme en què va obtenir aquest sisè lloc de la sessió. Realment, només va evitar una millor posició de l'actual campió del món el ritme de les Yamaha en un circuit que sembla que dominaran a la perfecció tot el cap de setmana, amb el francès Quartararo al capdavant una vegada més.



Les opcions al títol

La cursa que se celebrarà demà (9 hores) podria deixar sentenciat el Mundial de Motoclisme de l'any 2019. Les possibilitats que Márquez es proclami campió diumenge són bastant altes i, de fet, si fos el vencedor de la cursa ja seria el guanyador, independentment del resultat d'Andrea Dovizioso en la cursa. A partir de la segona posició, el de Cervera ha de sumar dos punts més que l'italià per aconseguir el Campionat Mundial de la màxima categoria de MotoGP per sisena vegada. Si els resultats dels segons entrenaments lliures fossin els mateixos que els de la cursa (6è Márquez i 8è Dovizioso), tindríem campió del món.

Els resultats de la temporada passada en el Gran Premi de Tailàndia, quan es va disputar per primera vegada, també servirien al pilot d'Honda per tornar a guanyar el Mundial, ja que va ser el primer de la cursa, davant precisament del pilot de Ducati Andrea Dovizioso. Les Yamaha seran clau en la cursa de demà i en la classificació d'avui, ja que entre els 5 primers dels segons entrenaments lliures hi va haver quatre pilots de Yamaha. Àlex Márquez va ser quart a Moto2.