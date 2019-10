Mirotic lidera al Barça en un debut victoriós a l'Eurolliga

Nikola Mirotic va assegurar en la seva presentació que venia al Barça per liderar el projecte i, de moment, ho està fent. Sobretot ahir, en el debut dels blaugrana a l'Eurolliga contra l'Anadolu Efes turc, va demostrar que el club li pagarà una fitxa alta per motius de pes. Amb 24 punts, Mirotic va ser el jugador més determinant del partit en la victòria blaugrana (64-74), sobretot perquè va aparèixer en el moment més delicat, la segona part, amb un Efes que va estar molt encertat al tercer quart en la línia de 6,75 metres.

Brandon Davies va ser un soci perfecte per al montenegrí i també va fer un gran partit, amb 10 punts i un gran domini en defensa del millor jugador del mes de setembre a la Lliga Endesa. Els blaugrana van arribar a estar a 16 punts davant i la distància semblava ja insalvable per al conjunt turc. Però el tercer quart va ser fatídic per als de Pesic, i una mica més i els passa factura, ja que l'Efes va estar a només tres punts de diferència respecte del Barça, després d'un parcial de 9-0 en aquest tercer quart.

El darrer quart va ser definitiu, quan Mirotic va ser clau en què els blaugrana es posessin a 13 punts de distància per sentenciar el partit que acabaria amb 10 punts de diferència. Ara, els de Pesic ja pensen en el partit de demà (20 hores) a la pista del MoraBanc Andorra.