El Reial Madrid rep avui el Granada per oblidar l'empat amb el Bruges

Després d'un empat amb sabor de derrota dels blancs dimarts contra el Bruges, i això que van igualar un resultat que tenien en contra per 0-2, el Reial Madrid torna a jugar a casa avui (16 hores) i rebrà l'equip que ha donat la sorpresa aquest inici de temporada, el Granada. El conjunt andalús és ara mateix segon, i si aquest gua-nyés el Madrid, que és el líder, serien primers en la classificació.

Els de Zinedine Zidane són, a priori, clars favorits per guanyar el partit d'avui, però el tècnic francès no podrà disposar de diversos jugadors que són baixa per a aquest partit. Les lesions s'acumulen al Reial Madrid i els dos últims lesionats han estat el porter Thibaut Courtois, que estarà de baixa gairebé tot el mes i que ha estat molt qüestionat per l'afició, i Marcelo, que ahir va recaure de la lesió amb molèsties al bíceps femoral.

Amb la baixa del brasiler, el Reial Madrid té un problema greu en el lateral esquerre, ja que Ferland Mendy també està lesionat i Nacho, central que es pot reconvertir en lateral quan és necessari, tampoc no podrà jugar després de lesionar-se en el partit contra el Bruges belga, on no va tenir pas una bona actuació.

Tot i la negativitat que ha arribat a l'afició del Reial Madrid després del mal partit de Champions, els resultats a lliga criden a l'optimisme. Els blancs no han encaixat ni un gol en els darrers tres partits, on han hagut de visitar dos camps molt complicats com són el del Sevilla i el de l'Atlètic de Madrid i els de Zidane encara no han perdut en 7 jornades de campionat. És l'únic equip de la lliga que encara no ha tingut cap derrota durant aquesta temporada. Els de Diego Martínez intentaran acabar aquesta ratxa i aprofitar els dubtes que s'han generat al club blanc per ser els nous líders.