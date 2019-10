Solsona viu amb ambient el primer dia del BR2 Enduro

La que és la primera edició del BR2 Enduro Solsona es va obrir ahir amb el supertest que va tenir com a magnífic escenari l'indret de Cor de Roure, que va aconseguir posar a prova els pilots de totes les categories. S'ha de recordar que la cita del Solsonès és puntuable, en la categoria de professionals, per al molt reconegut campionat World Enduro Superseries, que es coneix per les sigles WESS, i per al campionat d'Espanya. La prova d'ahir també era puntuable per al Vintage Enduro European. Com a organitzadors hi ha el Club Sip Sport de Basella i el Motoclub Solsonès.

Abans del supertest ubicat a Cor de Roure, de camí cap a Biosca, es va fer una vistosa passejada de pilots pels carrers de Solsona, sortint de la plaça del Camp, on es van fer les verificacions. El triomf final en l'escratx va ser per al pilot britànic de 28 anys Jonny Walker (KTM), amb un temps de 6'08'', que va treure 3 segons al gal Christophe Nambotin (Gas Gas). Dar-rere seu es van col·locar Nathan Watson (KTM), Benet Gómez (Gas Gas), Taddy Blazusiak (KTM) i el pilot urgellenc Jaume Betriu (KTM). El surienc Josep Garcia (KTM) va ser quinzè, a 12 segons de Walker.



Resultats per categories

El primer en el grup d'Enduro-1 va ser Víctor Guerrero (Yamaha), per només 130 mil·lèsimes sobre Josep Garcia. En Enduro-2 va ser el vencedor Walker, davant de Watson, Blazusiak i Betriu. En Enduro-3, triomf de Nambotin sobre Benet Gómez i Jordi Quer (Husqvarna). En clàssiques, primer llocs de Paolo Sala (A), Arenas de Solarri (C), Rastrelli (D) i Bergamaschi (X Open). Finalment, en els júniors es van imposar Adrià Mesas amb KTM (125 cc) i Pablo Nadal amb una Honda (Open).

Avui serà la segona jornada amb el plat fort a Cor de Roure amb el supertest Vintage (15 h) i el de l'estatal i WESS (16 h).