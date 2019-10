Víctor Valdés és apartat del juvenil i no viatja a Tarragona

Perilla la continuïtat de Víctor Valdés com a entrenador del juvenil A del Barça. L'exporter blaugrana no va viatjar ahir amb l'equip a Tarragona pel partit que disputen avui (12 hores). El FC Barcelona va emetre un comunicat ahir i va anunciar que es reuniran amb ell la propera setmana per valorar si segueix o no com a entrenador del juvenil blaugrana. Valdés hauria anunciat als jugadors que pot no seguir i que hauria tingut una conversa pujada de to amb Kluivert, responsable del futbol formatiu.