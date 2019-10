El Berga s'imposa al Sallent en un igualat duel marcat per la polèmica

El Sallent i el Berga van disputar un entretingut partit que va finalitzar amb la victòria del conjunt berguedà. Els locals van iniciar el matx amb l'objectiu de dominar la possessió de la pilota, i així ho van fer. Les primeres ocasions de gol no van trigar en aparèixer, però va ser el Berga l'equip que es va avançar en el marcador. Ruiz va aprofitar una errada en l'elaboració de la jugada per part de la defensa sallentina per plantar-se sol davant del porter i definir el 0-1 amb una estètica vaselina que va sorpendre a tots els espectadors. El Sallent encara tenia molt de temps per reaccionar i per tractar de donar la volta al partit. A l'equador de la primera meitat, la igualtat entre els dos equips era màxima, però els blaugrana van combinar una magnífica jugada col·lectiva perquè Casas anotés el gol de l'empat, just abans que l'àrbitre senyalés el camí caps als vestidors. Un gol que feia justícia i reflectia la igualtat entre els dos conjunts.

A la represa tot es va intensificar. Els dos equips volien aconseguir els tres punts i els van estar perseguint des del primer moment. Al minut 55 el Berga es va avançar de nou en el marcador, després que Torres executés un tir llunyà des de fora de l'àrea que quedava fora de l'abast del porter local, però ràpidament el Sallent va eliminar les distàncies que els separaven. Gómez va aprofitar un rebuig d'un tir que va desviar el travesser per fer l'empat. El partit entrava en els instants finals, i les faltes a destemps, alguna discussió entre jugadors i membres del cos arbitral van fer que el ritme del joc s'aturés més del compte. La tensió anava en augment i la intensitat era màxima. Als últims minuts, el col·legiat va assenyalar un dubtós penal, molt criticat pel cos tècnic del Sallent i pels assistents que gaudien del partit, que va suposar el definitiu 2-3. Els locals van intentar aprofitar el temps que restava llançant pilotes a l'àrea del Berga, però no van gaudir de cap oportunitat suficientment clara que fes variar el marcador.