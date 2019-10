Un derbi desigual es queda a Sant Joan

El Club Bàsquet Vilatorrada ha aconseguit la primera victòria en el grup 3 de Primera Catalana després de guanyar a la seva pista davant el Vaillant Asfe de Sant Fruitós de Bages, en un partit entre dos equips de les nostres comarques en el qual els locals han portat sempre el comandament en l'electrònic (66-48).

Els jugadors dirigits per Josep Ferré, molt més físics i amb més experiència a la competició, han iniciat el matx amb molta força i han clavat un parcial de 7-0 al seu rival. Tot seguit, els fruitosencs han reaccionat i s'han situat a només dos punts al darrer minut del primer quart, abans que Joan Pons anotés dues cistelles gairebé seguides (19-13). En el segon període hi ha hagut molta igualtat entre les dues formacions, que s'anaven intercanviant cistelles de forma constant. Els locals dominaven el rebot en les dues cistelles, però els de Màrius Bonjorn aprofitaven les errades defensives rivals per arribar a la mitja part de l'enfrontament amb només set punts de desavantatge en el marcador (34-27).

Fort ritme local a la represa

En la segona meitat els de Sant Joan de Vilatorrada han fet una forta sortida i, gràcies al fort ritme de joc que han imposat, han pogut ampliar les diferències per tal de finalitzar el tercer quart amb dotze punts d'avantatge (51-39). El matx, per tant, estava molt controlat pel bàndol local. En els deu darrers minuts, els de Sant Fruitós de Bages, veient les poques opcions de triomf que tenien, han abaixat el ritme, i això ha permès el conjunt local no patir per endur-se la victòria. En la propera jornada, el Vilatorrada tornarà a jugar a casa, davant el Samà de Vilanova i La Geltrú (dissabte a les 20 hores). Per la seva banda, l'Asfe rebrà a la seva pista un altre equips de les nostres comarques, el Nou Bàsquet Olesa (dissabte a les 19.30 h).