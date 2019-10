Katsikaris: «El Manresa juga molt vertical però em preocupa més el meu equip»

El grec Fotis Katsikaris (1967) va visitar una vegada el Congost en la seva etapa de jugador a l'AEK d'Atenes. Després ho ha fet com a entrenador del València Basket, del Bilbao, de l'UCAM Múrcia, de l'Iberostar Tenerife, i avui ho fa dirigint l'Herbalife Gran Canària, que encara no ha guanyat després dels dos primers partits de la lliga. Poc després de perdre a la pista de l'Estudiantes es va queixar de la poca contribució que mostraven els jugadors que havien estat en el mundial i els va demanar d'una forma clara que «s'espavilessin». En la prèvia del partit davant del Baxi ha recuat: «Potser sí que em vaig equivocar, el missatge havia de ser per a tots els jugadors. Ells feia poc temps que estaven amb l'equip i han de canviar el xip. No cal fer ara més cas del que vaig dir, hem parlat amb tots els jugadors per intentar millorar».

Sobre el partit d'avui davant del Baxi afirma que «el que em preocupa més és el meu equip, hem de saber competir i guanyar partits. El Manresa és un rival molt dur, i especialment a casa. Juguen amb molta intensitat, són verticals i fan una defensa d'equip. En atac que no tinguin Ferrari és important, és el seu base titular i anotador. Però és un grup que juga molt junt, que lluita cada pilota. Tenen William Magarity que és un gran llançador i Davis que pot anotar molt. El que s'ha de destacar és que juguen amb molta energia i concentració. Estan molt còmodes davant del seu públic, que els ajuda molt, els empeny».

Per a Kastikaris, les claus avui per guanyar són «ser molt sòlids al darrere, controlar el rebot que fins ara ens ha costat, i estar més fluids en el nostre atac».