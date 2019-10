L'equip estatal femení serà als Jocs Olímpics de Tòquio

L'equip femení estatal de gimnàstica artística es va classificar ahir per als Jocs Olímpics de Tòquio 2020 després d'aconseguir la dotzena posició, que marcava el límit per poder participar en la competició de l'any vinent. L'equip va estar format per Ana Pérez, Cintia Rodríguez, Roxana Pop, Marina González i Alba Petisco. La gironellenca Carla Font, de l'Egiba, finalment va quedar fora de la convocatòria. Avui és el torn de l'equip masculí estatal, amb la participació del manresà Thierno Boubacar Diallo juntament amb Néstor Abad, Joel Plata, Nicolau Mir i Adrià Vera, amb Rayderley Zapata de suplent.