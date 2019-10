L'Igualada de Moha no reacciona i rep la sisena derrota en sis partits

L'Igualada va encaixar la sisena derrota consecutiva, en sis partits, després de caure golejat a les Comes davant d'un Peralada que no es trobava en el seu millor moment de forma. Els jugadors blaus rebien un conjunt de la zona baixa, sent conscients que es tractava d'un matx important, per aixecar el vol. El Peralada venia molt ambiciós, amb ganes de sumar la primera victòria de la temporada.

En els primers compassos de l'enfrontament, el conjunt local es va trobar molt còmode i va generar arribades de perill. Però, de nou, en el minut 15 de joc, va arribar el primer contracop visitant i gol dels gironins, obra de Marc Medina. Aquest gol va deixar tocat el conjunt igualadí uns moments. L'equip de Moha es va refer i va seguir jugant al seu estil. El Peralada, molt replegat, sabia que havia de defensar-se i esperar la seva oportunitat. Amb aquesta situació es va arribar al descans amb derrota per la mínima.

A la segona meitat, els jugadors blaus van sortir amb més energia i van intentar capgirar el resultat. Els minuts avançaven i al minut 75, després d'una pèrdua en sortida de pilota, els visitants van fer el segon gràcies a un gol de Víctor Bertomeu.

A partir d'aquest moment, el partit va baixar de tensió i els locals van fer tímides ocasions de gol. El panorama era totalment contrari a l'equip visitant i el Peralada va fer el tercer gol i va deixar sentenciat els tres punts al minut 71, obra de Ricard Mercader. Amb aquesta derrota l'equip de Moha no aixeca el cap i continua cuer amb tres punts (partit del desaparegut Reus Deportiu). L'Igualada intentarà sortir d'aquesta dinàmica, a partir de la setmana vinent, amb la visita al camp del CP San Cristóbal, conjunt de mitja taula.