Marc Márquez suma el seu sisè títol de MotoGP a Buriram

I ja en van sis. El pilot de Cervera Marc Márquez (Repsol Honda) ja no en té prou amb una mà per comptar els seus títols de campió de MotoGP després de sumar-ne un de nou aquest diumenge al circuit de Buriram, on ha guanyat en l'última volta el Gran Premi de Tailàndia, per davant del francès Fabio Quartararo (Yamaha). L'altre aspirant al títol, l'italià Andrea Dovizioso (Ducati), ha acabat quart.

Amb només 26 anys, el català continua fent història. Ha conquerit el seu sisè títol de la categoria reina (2013, 2014, 2016, 2017, 2018 i 2019) i el vuitè de la seva carrera (125 cc el 2010 i Moto2 a 2012). Enguany, a més, ho ha fet quan encara queden quatre proves per al final, cosa que fins ara només havien aconseguit Mick Doohan i Valentino Rossi.

En un cap de setmana complicat, en que Márquez va patir una dura caiguda durant la primera jornada d'entrenaments lliures que el va obligar a passar per l'hospital, els números eren clars: havia d'acabar per davant de Dovizioso i treure-li dos punts. Dissabte va complir i, tot i anar-se'n de nou a terra, es va assegurar la tercera plaça de sortida, mentre el transalpí era setè.

El 'poleman' de dissabte, el francès Fabio Quartararo (Yamaha), aconseguia defensar la seva posició de privilegi en l'arrencada de la prova d'aquest diumenge a Buriram. Però el caràcter de guanyador de Márquez l'ha dut a un final èpic, un triomf en l'última volta.