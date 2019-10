Meritòria victòria a Sant Hipòlit d'un Igualada HC encara invicte a l'OK Lliga

Dos partits, dos triomfs. El nou projecte esportiu arlequinat, dirigit pel tècnic osonenc Francesc Linares, ha començat de la millor manera possible la seva participació a l'OK Lliga d'enguany. Anit, els igualadins van vèncer a Sant Hipòlit el CP Voltregà Stern Motor amb un contundent 2 a 6. La complicitat, la complementarietat i l'efectivitat dels dos davanters igualadins, Sergi Pla i Jordi Méndez, va ser decisiva per segellar la victòria anoienca.

Els visitants van tornar a exhibir l'hoquei agosarat, ofensiu i pressionant pel qual aposta Francesc Linares des de l'inici del partit. La conseqüència va ser l'ofec del joc dels jugadors de Manel Barceló i els dos primers gols arlequinats, materialitzats per Sergi Pla i Jordi Méndez en tan sols 1 minut i 10 segons de diferència.

Els de Sant Hipòlit van aturar l'allau de joc ofensiu visitant durant 15 minuts, però Jordi Méndez va ampliar el marge abans del descans (0 a 3).

Els locals van maldar per retallar diferències a la represa, i un penal transformat per Armengol (min 32) va premiar la seva tenacitat. El tercer gol de Jordi Méndez i un penal marcat per Roger Bars van segellar la victòria igualadina sis minuts abans del final. Sergi Pla va compensar amb el sisè gol igualadí la falta directa materialitzada per Vargas. Dimecres, els arlequinats visiten la pista del Lleida Llista Blava (21 hores).