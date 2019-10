La primera jornada dels Benet Games porta 1.200 atletes a les Supercurses

Pacte segellat. Les 8.000 persones que van omplir a vessar el parc del Bosquet i la zona esportiva de Sant Fruitós de Bages, ahir al matí, van certificar l'encert de l'aliança establerta entre els Benet Games i el Club Super3. Les Supercurses del canal infantil de TV3 van doblar el nombre total de corredors, dels 600 de la primera edició als 1.200, i van palesar que s'han convertit en el motor del primer terç del multitudinari festival d'esport, natura i música santfruitosenc.

Després de la primera jornada, l'organització va quantificar en més de 15.000 els assistents. Una xifra creïble vista la gernació que es va aplegar ahir a l'univers Benet Games. Un cosmos que supera els tres àmbits que el defineixen des de la seva creació i que ha ampliat la seva oferta amb l'oci i la gastronomia.

Vint minuts abans de les onze del matí, l'hora d'inici de la primera de les deu Supercurses i de l'última fase del divertit concurs Xancleta Challenge, que atorgava dues places per a la gran final, el parc del Bosquet i tot el seu entorn bullien d'activitat.

En aquell moment, els Benet Games ja feia quasi dues hores que s'havien iniciat. A dos quarts de nou, la plaça d'Alfred Figueras havia acollit una sessió pràctica d'iniciació a la marxa nòrdica i, mitja hora després, els dos centenars de participants a la caminada solidària ideada per recaptar fons per finançar els projectes de millora de l'àrea infantil de la Fundació Althaia havien iniciat la ruta. Alhora, les piscines acollien una de les novetats d'enguany, una sessió de body art.



Deu curses i cues a tot arreu

A partir de les onze, i fins a un quart de dues, des de la sortida ubicada a tocar la pista poliesportiva del parc del Bosquet, una munió de nens van encarar, cada quart d'hora, el repte personal de completar el traçat d'alguna de les deu Supercurses d'obstacles no competitives del Club Super3, animats pels speakers Ismael Miquel i Laura Tapiolas .

Alhora, vailets de totes les edats i els seus acompanyants feien cua per gaudir de les activitats amb més requesta dels vuit espais habilitats per l'organització (aventura, aire, infantil, aigua, central, tecnològic, bike i musical-gastronòmic). La dotzena de monitors que dinamitzaven les tres activitats tutelades pel Club Hípic Sant Fruitós (l'excursió a cavall, la passejada a cavall i el passeig amb poni) no donaven l'abast, i les cues per accedir al rocòdrom, a la tirolina, als quatre inflables i al taller d'estels eren llarguíssimes. L'innovador espai tecnològic també tenia molts adeptes.

El precís aterratge de dos paracaigudistes al bell mig del camp de futbol, a les 13.28 hores, va ser el preludi idoni de la gran final de la Xancleta Challenge. El Dan, la Pati i el Pau van exercir de mestres de cerimònies davant 150 espectadors.

El concurs consistent a encistellar una xancleta en qualsevol tipus de recipient va rebre fins a 500 vídeos durant l'estiu. El jurat va determinar cinc finalistes, als quals ahir es van afegir les santfruitosenques, Alexia del Sar i Abril Huertas. Després de tres emocionants proves, la gironina Júlia Guiolà va imposar la seva destresa. L'arrossada popular va esgotar els 300 tiquets disponibles i es va evidenciar la necessitat d'ampliar l'oferta a 500 comensals.

La innovadora prova eliminatòria de bicitrial va obrir l'atapeïda tarda dels Benet Games, que van tancar l'entrega de premis del concurs Real Videos Stories i la Festa dels Colors. Marc Martí va ser el gua-nyador en la categoria terra; Carles Carbonell en l'aigua i Denís Gualda en l'aire, mentre Martí Baraldés va rebre un premi especial del jurat.