Santpedor aplega 175 participants en la cursa de la Penya Blaugrana

La cursa anual de la Penya Blaugrana de Santpedor es va dur a terme ahir en el circuit més exigent que s'ha fet en les 27 edicions celebrades al municipi bagenc.

El vencedor ahir va ser Xavier Tomasa, qui repeteix victòria respecte de l'any passat i millora el temps de l'edició del 2018, tot i que les condicions eren més exigents que l'ocasió anterior. El cor-redor berguedà va registrar un temps de 35:21, superior al que va aconseguir l'any passat (36:14). També va repetir posició Marc Valdés, que va ser segon i també va millorar lleugerament el seu temps respecte de l'edició passada (37:16). Va haver-hi canvi en la tercera posició, que aquesta vegada la va aconseguir Xavier Rodríguez. En clau organitzativa, el president de la Penya Blaugrana de Santpedor, Toni Valverde, va explicar a Regió7 que «estem contents perquè no hi ha hagut cap incident greu, però el costat negatiu ha estat la baixa participació». Valverde considera que el motiu principal de la baixa de participants és «el canvi en el circuit, que és més exigent que d'altres anys». En resum, segons el president de la Penya Blaugrana de Santpedor «s'ha millorat en qualitat del circuit però s'ha perdut en quantitat de participants a la cursa».



La minicursa es troba vaques

L'anècdota de la cursa d'ahir va ocórrer en la minicursa de 4 quilòmetres. La prova principal, de 10 km, es va fer sense incidències, però la minicursa es va trobar amb vaques a meitat del camí. «En un dels trams els corredors es van creuar amb tot un ramat de vaques que passavaen per allà», va explicar el president de la PB de Santpedor. Davant aquest petit incident, que no va tenir cap repercussió greu, Valverde va assegurar que per a la propera edició canviaran aquest tram de la ruta de la minicursa perquè no es puguin tornar a trobar amb les vaques.

Tots els beneficis de la cursa d'aquesta edició han anat a parar a Ampans. L'entitat bagenca va col·laborar ahir en la 27a edició de la cursa santpedorenca.