La 16a edició dels 10 km urbans de Manresa se solidaritza amb l'Alzheimer

Manresa acollirà aquest diumenge, 20 d'octubre, la 16a edició dels 10 km urbans i la 4a edició de la cursa de 5 km. Ambdues proves donaran el tret de sortida a les 10.30 del matí davant de la Ben Plantada, a la Bonavista, i finalitzaran davant de l'església de Crist Rei, en la confluència entre el Passeig Pere III i el carrer Guimerà. També hi haurà una nova edició, la dotzen a, de la Cursa Urbana de Promoció sobre una distància de 700 metres.

La prova, organitzada pel Club Atlètic Manresa, amb el suport de l'Ajuntament de Manresa i la "La Caixa", l'han presentat aquest matí el regidor d'Esports, Antoni Massegú; la presidenta del Club Atlètic Manresa, Mercè Rosich; i el director de l'àrea de negocis de CaixaBank a Manresa, Marc Porta; també els ha acompanyat Pep Garcia, com a representant de l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer del Bages, Berguedà, Moianès i Solsonès.

Mercè Rosich ha emfatitzat "el caire solidari d'aquesta edició de la cursa que destina 5 euros de cada inscripció en favor de l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer del Bages, Berguedà, Moianès i Solsonès".

La presidenta del Club Atlètic Manresa també ha destacat que" es tracta d'una cursa molt arrelada a la ciutat, atès que ja van 16 edicions, i que des de l'organització els agradaria fer el record de participació, però això és molt complicat per la gran competència de curses d'asfalt que hi ha cada cap de setmana", ha reblat Rosich que també ha confirmat la participació dels atletes Pol Guillén i Meritxell Soler.

Per la seva banda, Marc Porta, en representació de CaixaBank, ha mostrat la seva satisfacció "de col·laborar en una cursa que fa ciutat i que a més hi suma un vesant social i solidari".

A continuació, Pep Garcia, representant de l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer del Bages, Berguedà, Moianès i Solsonès, ha donat "mil vegades les gràcies per haver esta l'entitat escollida per ser la receptora del benefici solidari". "L'Alzheimer, tristament, també és una cursa, a vegades molt llarga, i sense recompensa al final, per tant ser l'objectiu de la prova és un goig immens", ha manifestat Garcia.

Finalment, ha tancat la presentació el regidor d'Esports Municipal, Antoni Massegú, que ha explicat que l'Ajuntament està molt content de col·laborar en l'esdeveniment. L'aportació municipal ha sufragat els trofeus i la megafonia i policia local que vetllarà per la seguretat el dia de la prova.



Inscripcions



Les inscripcions ja són obertes i cal fer-les a http://www.xipgroc.cat, o bé presencialment al Club Atlètic Manresa i a la botiga Esports Sagi de Manresa (Primer de Maig, 4) i al Bages Esports Outlet (carrer Dos de maig, 27)

Es poden fer inscripcions anticipades fins el dijous 17 d'octubre a les 9 del vespre. Els preus de les curses són de 13 euros (amb xip propi) o bé 15 euros (amb xip de lloguer). Les inscripcions es tancaran quan s'arribi a 800 atletes.

Pel que fa a la cursa de promoció de 700 metres, el preu és de 3 euros i les inscripcions només es poden fer de forma presencial al Club Atlètic Manresa i a la botiga Esports Sagi de Manresa (Primer de Maig, 4) i al Bages Esports Outlet (carrer Dos de maig, 27).